Waa maxay sababta Suldaanka Warsangeli uu Siyaasadda ugu dhex milmay?

Inta badan Isimada Soomaaliyeed ee soo jireenka ah ma jecla inay siyaasadda dhex galaan xilli walba, haddii ay dhacdona hal maamul qura ayeey ku kooban yihiin, sida Isimada Majeerteen Puntland siyaasad ahaan ma dhaafaan, sidoo kale Isimada Isaaq maamulka Hargaysa ma dhaafaan.

Suldaanka Beesha Warsangeli Suldaan Siciid , isagu waa ka duwan yahay Isimada Kale, oo sadexda Maamul ee Puntland, Somaliland iyo Federaalkaba isaga qura ayaa magcaaba cidda Xildhibaan, Wasiir iyo Agaasime ka noqonaysa. Ma jirto Odayaal ka soo jeeda Beesha oo Suldaanka u yhay oo uu kala tashado arimaha siyaasadda.

Haddii aynu tusaale u soo qaadano dhowrkan dhacdo;

1- Dhacdaddii Gudoonka Baarlamaanka Puntland Suldaanka keligiis ayaa arintaa xaliyey oo dhameeyey wixii halkaa ka dhacay. Arintasi waxay AHAYD arin siyaasadeed iyo in wax layska waydiiyo sababta keenta in madaxda Puntland had iyo jeer Mooshin laga keeno Gudoomiyaha Baarlamaanka. Labo Cali isma waydiin

2- Shirkii Wda tashiga Puntland, Suldaanka Keligiis ayaa magcaabay ergaddii shirka ee gobolka Sanaag uga qayb gelaysay

3- Suldaanku markii uu Muqdisho tegay Ergaddii la socotay uma muuqan inuu yahay Suldaanka beelweynta Warsangeli.

4- Dagaalkii Puntland iyo Somaliland, Suldaanku Mag ayuu u xukumay ninkii Habarjeclo ee lagu dilay Carmale, halka Allah ha u naxariistee kuwii Warsangeli ee lagu dilay Damalaxagare aan cidna is waydiin.

5- Nabadayntii uu Suldaanku dhowaan u tegay magaalada Ceerigaabo, waxay ahayd inuu sii kaxaysto isimada kale ee Beesha. Laakiinse keligiis ayaa halkaa tegay. Heshiiskaas uu Suldaanku la galay Siyaasiyiin ka soo jeeda beesha Habar Yoonis uu hogaaminayey Ismaaciil Xaaji Nuur .

Ugu danbayntii maalinata berito magalada Badhan waxa ka soo degaysa diyaarad sida deeq Caafimaad oo siyaasadaysan, oo ujeedadeedu tahay in lays nacsiiyo maamulka Puntland iyo shacabka gobolka Sanaag. Suldaan Siciid ayaa diyaaradaasna ogolaaday inay Badhan ka soo degto oo noqon doonta markii ugu horaysay oo deeq ka timaado dawladda Farmaajo. Maamulka Puntland ee gobolka Sanaag , waa inaanay ku dhicin daminka Villa Wardhiigleey oo deeqdA u daayaan Maamulka Cisbitaalka Suldaan Siciid , iyo Kooxda Muqdisho ka imanaya.

ALLSANAAG.COM ,NEWS@ALLSANAG.COM