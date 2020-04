Hal miyan oo Qof ayaa saxiixay in xilka laga qaado

Cunsuriyiinta Maraykanka uu ku kacay Gudoomiyaha Ha’yadda Caafimaadka Aduunka

Cunsuriyiinta Maraykanka ay aa ku kacay guddoomiyaha hay’adda caafimaadka adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ee soo jeeda Itoobiya, iyagoo ku eedeeyey maareeyn la’aan ka run sheegid la’aan Shiinaha intuu ka galaaftay xanuunkaasi oo ay KU laaluusheen inuu ka aamuso sheegistiisa

Waxay bilaabeen codsi xilka looga qaadayo oo hadda maraya inta saxiixday hal milyan.

Madaxweynaha Maraykanka , iyo WHO, waxay isku hayaan tijaabaddii ha’yadda caafimaadka aduunka ee Corona Virus waa xumayd. The WHO coronavirus tes “was a bad test.”

WHO chief addresses death threats, racist insults: ‘I don’t give a damn’

“I can tell you personal attacks that have been going on for more than two, three months. Abuses, or racist comments, giving me names, black or Negro. I’m proud of being black, proud of being Negro,” he told reporters on a conference call from the organization’s Geneva headquarters on Wednesday. “I don’t care, to be honest … even death threats. I don’t give a damn.”

