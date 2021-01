Wasiir ku xigeenka Warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala oo si faah faahsan uga hadlay sixixii Madaxweyne Farmaajo uu aqbalay 13-kursi ee mataalada Aqalka sare.Wasiir Al-Cadaala ayaa tilmaamay in Madaxweynaha uu kasoo horjeedo in la takooro dadka ku nool Gobolka Banaadir, ayna waajib tahay in ay helaan xaquuqdooda.