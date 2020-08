Haddii aad ka so jeedo gobolka Sanaag maxaad ku taageesan tahay madaxweyne Farmaajo?

Afartii sano ee madaxweyne Farmaajo dalka xukumayey, haba yaraatee ma tegin hal taako oo ka mid ah gobolka Sanaag iska daa tuuko uu soo booqdee,

Xasuuq ka dhacay meel ka baxsan Koonfurta Soomaaliya wuxuu ka dhacay degaanada Af urur ee gobolka Bari , madaxweyne Farmaajo uma soo tacsiyadeen umaddii Soomaaliyeed ee halkaa lagu dhibaateeyey ama lagu xasuuqay . Ka dib xasuuqii dhacay kama caawin sidii ayna mar kale xasuuq sidan oo kale ah ugu dhicin Bulshadaas, oo wuxuu ka hor istaagay in Bulshada ku nool Buuraha Calmadow loo dhiso ciidan ka saarara argagixisada ku dhuumaalaysta buuraha Cal madow.

Mashruuc Soomaali u istaagtay kii ugu weynaa oo iskaa wax u qabso lagu qabanyo ama dhisayo wuxuu ka socdaa gobolka Sanaag. Madaxweyne Farmaajo dhowr jeer ayaa loo tegay oo laga codsaday in dhaqaale dawladda Federaalku kaga qayb qaadato mashruucan. Intii mar ee loo tegay dhegaha ayuu Cudbi gashaday oo jawaab jees jees ah ayuu bixinayey

Intii uu xilka hayey madaxweyne Farmaajo wuxuu magcaabay Taliyaal badan, kii ugu danbeeyey labo cisho ka hor ayu magcaabay ilaa hadda hal taliye uma magcaabin gobolka Sanaag.

Madaxweyne Farmaajo safiiro badan ayuu magcaabay, safiirkii ugu danbeeyey ee dalka Faransiiska loo magcaabi doono maanta ayuu soo gaaray Muqdisho, ila hadda hal Safiir uma magcaabin gobolka Sanaag.

Dhowaan markii madaxweyne Farmaajouu magcaabay Guddi ka kooban Waqooyi iyo Koonfur, oo la sheegay inay wada hadlayaan madaxweyne Farmaajo Guddigii waqooyiga wuxuu ka reebay Reer Sanaag. Markii shirkii dhamaadayna wuxuu beesha Isaaq ugu daray shukaansi iyo inay waxay rabaan soo sheegtaan oo ay ka faa’iidaystaan fursadda qalbi wanaaga ah ee u hayo Shacabka beesha Isaaq.

Intaa aan kor ku soo sheegnay waxa dheer cuna qabtaynta dhaqaale ee uu ku hayo gobolka Sanaag.

Ugu danbayntii Fursadda uu maanta Farmaajo siiyey Maamulka SNM, waxay aad u xoojisay inay ku dhiiradaan waxyaabo ayna hore u samayn jirin iyo isku dayo badan oo ay aqoonsi ku raadinayaan, Maanta markii ugu horaysay ayaa maamulkaasi Ergo u dirsadeen Taiwan, iyaga oo ka caawini doona inay u dhisaan maleeshiyo beeleedka markii horeba xasuuqa ka gaysan jiray gobolada Waqoyiga Soomaaliya

Foreign Minister Joseph Wu (吳釗燮) on Sunday welcomed Somaliland’s first representative who arrived in the country Friday in preparation for the upcoming opening of the self-claimed African state’s representative office in Taiwan.